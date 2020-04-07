Бывшему сенатору Арашукову предъявили окончательное обвинение

https://adminka.360tv.ru/polls/Экс-сенатору Карачаево-Черкесской республики Рауфу Арашукову предъявлено окончательное обвинение. К нему добавили еще два эпизода превышения должностных полномочий.

Как сообщает «Интерфакс», согласно окончательному обвинению, Арашуков влиял на бывшего первого замруководителя СК по КЧР Казбека Булатова и начальника республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимура Бетуганова (они арестованы в 2019 году), чтобы скрыть свои преступления.

Помимо этого, бывшему сенатору вменен ложный донос о пытках сотрудниками полиции экс-директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева. Хашукаев сейчас проходит по делу Арашукова как участник ОПС его отца.

В конце января Рауфа Арашукова арестовали в здании Совета Федерации, после снятия большинством голосов его неприкосновенности. Его обвинили в участии в преступной группировке отца, в организации двух убийств и давлении на свидетеля.

Ранее стало известно, что бывший сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов размещены в одной камере в СИЗО «Лефортово».