    07 апреля 2020, 22:49

    Бывшему сенатору Арашукову предъявили окончательное обвинение

    Арина Гудилова

    https://adminka.360tv.ru/polls/Экс-сенатору Карачаево-Черкесской республики Рауфу Арашукову предъявлено окончательное обвинение. К нему добавили еще два эпизода превышения должностных полномочий.
    Бывшему сенатору Арашукову предъявили окончательное обвинение

    Как сообщает «Интерфакс», согласно окончательному обвинению, Арашуков влиял на бывшего первого замруководителя СК по КЧР Казбека Булатова и начальника республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимура Бетуганова (они арестованы в 2019 году), чтобы скрыть свои преступления.

    Помимо этого, бывшему сенатору вменен ложный донос о пытках сотрудниками полиции экс-директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева. Хашукаев сейчас проходит по делу Арашукова как участник ОПС его отца.

    В конце января Рауфа Арашукова арестовали в здании Совета Федерации, после снятия большинством голосов его неприкосновенности. Его обвинили в участии в преступной группировке отца, в организации двух убийств и давлении на свидетеля.

    Ранее стало известно, что бывший сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов размещены в одной камере в СИЗО «Лефортово».