Бывшему сенатору Арашукову предъявили окончательное обвинение
Как сообщает «Интерфакс», согласно окончательному обвинению, Арашуков влиял на бывшего первого замруководителя СК по КЧР Казбека Булатова и начальника республиканского центра противодействия экстремизму МВД Тимура Бетуганова (они арестованы в 2019 году), чтобы скрыть свои преступления.
Помимо этого, бывшему сенатору вменен ложный донос о пытках сотрудниками полиции экс-директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева. Хашукаев сейчас проходит по делу Арашукова как участник ОПС его отца.
В конце января Рауфа Арашукова арестовали в здании Совета Федерации, после снятия большинством голосов его неприкосновенности. Его обвинили в участии в преступной группировке отца, в организации двух убийств и давлении на свидетеля.
Ранее стало известно, что бывший сенатор Рауф Арашуков и бывший министр Михаил Абызов размещены в одной камере в СИЗО «Лефортово».