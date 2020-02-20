Бывшему мэру Златоуста захотелось вызвать на дуэль министра спорта Челябинской области

По данным информагентства, Жилина возмутили слова Одера о том, что мэрия Златоуста несет ответственность за провал строительства биатлонного стадиона имени Ишмуратовой.

«Выбить ему тату на лбу, чтоб утро начинал не с зубной пасты, а со своей души и совести. Дай Бог ему Здоровья!!!» — написал экс-мэр в соцсетях.

Он добавил к своей публикации стихотворение «Как жаль дуэли отменили…» и выказал готовность вызвать министра на поединок.

Корреспондентам не удалось взять комментарий у Одера, так как его телефон не отвечает.