Бывшему мэру Златоуста захотелось вызвать на дуэль министра спорта Челябинской области
Бывший градоначальник Златоуста Вячеслав Жилин признался на своей странице в Facebook, что вызвал бы на дуэль министра спорта Челябинской области Леонида Одера. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, Жилина возмутили слова Одера о том, что мэрия Златоуста несет ответственность за провал строительства биатлонного стадиона имени Ишмуратовой.
«Выбить ему тату на лбу, чтоб утро начинал не с зубной пасты, а со своей души и совести. Дай Бог ему Здоровья!!!» — написал экс-мэр в соцсетях.
Он добавил к своей публикации стихотворение «Как жаль дуэли отменили…» и выказал готовность вызвать министра на поединок.
Корреспондентам не удалось взять комментарий у Одера, так как его телефон не отвечает.