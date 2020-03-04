Бывшему мэру Миасса «простили» миллион за махинации с выкупом детсада

Экс-главе Миасса Геннадию Васькову смягчили приговор. Бывшего мэра осудили за покушение на взятку и обязали выплатить миллион рублей штрафа. Платить ему не придется вообще, но сесть все-таки надо.

Наказание Геннадию Васькову изменил Челябинский областной суд, сообщил портал Znak.com.

«Суд апелляционной инстанции исключил дополнительное наказание в виде штрафа в размере одного миллиона рублей», — уточнили в пресс-службе суда.

Категорию преступления, в котором экс-мэра признали виновным, тоже сменили — с особо тяжкого на тяжкое. Теперь он проведет 3,5 года в колонии общего режима, а не строгого.

В остальном приговор остался без изменений. Кроме тюремного срока, Васькова лишили права занимать должности в государственных органах в течение шести лет.

Сторона обвинения, заметили в суде, предлагала ужесточить наказание. На его смягчении настаивали адвокаты бывшего чиновника.

Геннадия Васькова осудили в 2019 году, признав его виновным в превышении должностных полномочий. Бывший мэр также пытался получить взятку при покупке помещения детского сада. Градоначальнику предстояло провести за решеткой в колонии строгого режима три с половиной года и выплатить миллионный штраф.