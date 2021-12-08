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    08 декабря 2021, 19:27

    Бывшему госинспектору Краснодарского края присудили 4 года колонии за взятку

    Оксана Лавнюженко

    В Краснодарском крае суд рассмотрел дело бывшего главного госинспектора экологического надзора Министерства природных ресурсов, которого уличили в получении взятки. Об этом написал «Царьград».

    Как сообщает следствие, чиновник узнал о нарушении использования водозаборной скважины на территории земельного участка, принадлежащего местной жительнице, и решил подзаработать. Он через знакомого предложил женщине заплатить ему 200 тысяч рублей и оставить ситуацию в покое.

    После передачи части заявленной суммы госинспектору, женщина сообщила об этом правоохранителям. Оставшуюся часть взятки она отдала чиновнику уже под контролем оперативников.

    За свои коррупционные действия экс-инспектор проведет четыре года в колонии, а также выплатит три миллиона рублей в качестве штрафа. Его подельнику присудили четыре года условного срока.