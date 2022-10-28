Бывшему чиновнику из Уфы выплатили 600 тыс руб компенсации за уголовное преследование | 360°

Общество 28 октября 2022, 17:11 Бывшему чиновнику из Уфы выплатили 600 тыс руб компенсации за уголовное преследование

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Бывшему начальнику управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы удалось взыскать 600 тысяч рублей компенсации за уголовное преследование. Об этом написал сайт mkset.ru со ссылкой на «Ъ-Уфа».

Ранее бывший чиновник вместе с двумя другими коллегами проходил в качестве фигуранта по уголовному делу о причинении ущерба госбюджету на сумму около миллиарда рублей.

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Уголовное дело в отношении подозреваемых закрыли. Все трое были признаны невиновными.

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