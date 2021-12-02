Бывшему чиновнику из Тюмени дали три года условно за убийство беременной лосихи

В Тюмени вынесли приговор бывшему охотничьему инспектору за убийство беременной лосихи. Суд приговорил его к трем годам условного срока с двухгодичным испытательным сроком. Об этом написал «ФедералПресс» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области.

«Он признан виновным в незаконной охоте, совершенной с применением механического транспортного средства, причинившей особо крупный ущерб», — говорится в сообщении.

Жестокое убийство произошло в апреле 2020 года. По данным следствия, осужденный вместе с неизвестными освежевал трупы убитых животных, включая эмбрион лосенка. Останки животных были найдены на территории заповедника.

Бывшему чиновнику на период испытательного срока запретили занимать должности, связанные с охотой.