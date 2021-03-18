Бывшей пленнице скопинского маньяка предложили защиту

Глава следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Никешкин предложил государственную защиту одной из жертв скопинского маньяка, Екатерине Жаровой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Руководитель Следственного комитета поговорил сегодня с Жаровой в WhatsApp.

«В ходе разговора Владимир Анатольевич сообщил о направлении им в УМВД России по Рязанской области поручения об особом контроле и принятии мер, направленных на усиление административного надзора в отношении Мохова, а также предложил Екатерине подготовить заявление о предоставлении ей государственной защиты», — говорится в сообщении ведомства.

Жарова ответила, что сейчас ей никакая защита не нужна, хотя ранее она заявила, что опасается возможного преследования насильника и мучителя Мохова.

Скопинский маньяк Виктор Мохов в начале марта вышел на свободу после 17 лет заключения за похищение двух девушек, которых он около четырех лет держал взаперти в подвале и насиловал. В первые дни после освобождения он стал главным героем всех новостей. По сообщению СМИ, Мохов слетал в Москву, где снялся в ток-шоу и получил за это неплохие деньги.

После отсидки ему в течение шести лет нельзя появляться на массовых мероприятиях, выходить из дома после 22:00 и уезжать из Скопинского района без ведома полиции.