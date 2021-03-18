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    18 марта 2021, 18:27

    Бывшей пленнице скопинского маньяка предложили защиту

    Андрей Иванов

    Глава следственного управления СК России по Рязанской области Владимир Никешкин предложил государственную защиту одной из жертв скопинского маньяка, Екатерине Жаровой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

    Бывшей пленнице скопинского маньяка предложили защиту

    Руководитель Следственного комитета поговорил сегодня с Жаровой в WhatsApp.

    «В ходе разговора Владимир Анатольевич сообщил о направлении им в УМВД России по Рязанской области поручения об особом контроле и принятии мер, направленных на усиление административного надзора в отношении Мохова, а также предложил Екатерине подготовить заявление о предоставлении ей государственной защиты», — говорится в сообщении ведомства.

    Жарова ответила, что сейчас ей никакая защита не нужна, хотя ранее она заявила, что опасается возможного преследования насильника и мучителя Мохова.

    Скопинский маньяк Виктор Мохов в начале марта вышел на свободу после 17 лет заключения за похищение двух девушек, которых он около четырех лет держал взаперти в подвале и насиловал. В первые дни после освобождения он стал главным героем всех новостей. По сообщению СМИ, Мохов слетал в Москву, где снялся в ток-шоу и получил за это неплохие деньги.

    После отсидки ему в течение шести лет нельзя появляться на массовых мероприятиях, выходить из дома после 22:00 и уезжать из Скопинского района без ведома полиции.