Бывшей главе омского Минздрава нашли замену

Руководителем омского Минздрава стал врач Александр Мураховский, который ранее возглавлял больницу, где лечили Навального. Его предшественницу отправили в отставку после скандала с омскими скорыми.

«Кандидатура главного врача БУЗОО „Городская клиническая больница № 1 имени А. Н. Кабанова“ согласована с руководством Министерства здравоохранения РФ. <…> Сегодня губернатор Александр Бурков подписал соответствующее распоряжение», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

5 ноября губернатор региона отправил в отставку бывшую главу местного Минздрава Ирину Солдатову. Причиной таких перемен стал скандал со скорыми, который разгорелся 27 октября. Две машины неотложки привезли пациентов с подозрением на коронавирус к зданию омского Минздрава. Местные больницы отказались их принимать. Людей не госпитализировали более десяти часов.

После такого протеста скорой помощи в регион отправили проверяющих из Москвы, сняли с должностей несколько ответственных чиновников и пообещали разобраться, кто виноват, сообщает «Газета.ru».