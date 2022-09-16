Бывшего замглавы Воскресенска приговорили к восьми годам колонии | 360°

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Бывшего замглавы Воскресенска приговорили к восьми годам колонии

Прокуратура Подмосковья: бывшего замглавы Воскресенска приговорили к восьми годам колонии

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Бывшего заместителя главы администрации Воскресенска Александра Савкина суд приговорил к восьми годам колонии по делу о взятке. Об этом сообщила прокуратура Московской области.

Савкина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Как установлено, Савкин в январе 2022 года получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 160 тысяч рублей. Эта сумма была передана за победу на электронном аукционе, право проведения ремонта асфальта дворовых территорий и внутриквартальных проездов в городском округе, и дальнейшее сопровождение контракта, а также беспрепятственное его исполнение.

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«Суд приговорил Савкина к восьми годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

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Также Савкин должен выплатить штраф в размере десятикратной суммы взятки — 1,6 миллиона рублей. Приговор суда в законную силу не вступил, отмечено в сообщении.

Суд

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