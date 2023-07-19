Общество 19 июля 2023, 21:28 Бывшего вице-губернатора Петербурга Лавленцева отправили под домашний арест по делу о мошенничестве Суд назначил домашний арест бывшему вице-губернатору Петербурга Лавленцеву РИА «Новости»

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Мещаский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Лавленцеву В. А., подозреваемому по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 17 сентября», — рассказали в суде.

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Бывшему чиновнику грозит до 10 лет колонии. Лавленцев занимал свой пост еще при губернаторе Григории Полтавченко. В частности, с мая 2013 и по октябрь 2014 года он возглавлял должность вице-президента города по вопросам ЖКХ. Также чиновник руководил «Стройтрангазом» — подрядчиком строительства хоккейного комплекса «СКА-Арена». Объект должны были сдать в эксплуатацию еще осенью 2022 года, но этого до сих пор не произошло.

Ранее сообщалось, что бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева задержали после обысков в Москве. В отношении чиновника СК возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц.