Общество 04 марта 2023, 23:07 Бывшего вице-губернатора Ленобласти арестовали по делу о взятках Суд отправил под стражу экс-вице-губернатора Ленобласти Москвина по делу о взятках РИА «Новости»

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Суд в Санкт-Петербурге вынес решение о заключении под стражу бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина. Экс-чиновник подозревается в получении взяток в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Об аресте бывшего вице-губернатора региона ходатайствовало следствие.

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«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Москвину стражу по 2 мая 2023 года», — говорится в сообщении.

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По версии следствия, Москвин будучи зампредом региона по строительству и ЖКХ, а также председателем наблюдательного совета АНО «Дирекция комплексного развития территории ЛО» (ДКРТ), получил более 8,5 миллиона рублей взяток. Он брал деньги за общее покровительство на тот момент главе ДРКТ Даниилу Федичеву. Период получения денег составил с 6 июля 2017 года по 1 июля 2021 года.

Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Ленинградской области был задержан по подозрению в получении взяток. На бывшего чиновника заведено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере.