Бывшего уральского полицейского осудили за незаконный оборот наркотиков | 360°

Общество 25 октября 2022, 22:52 Бывшего уральского полицейского осудили за незаконный оборот наркотиков

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В Екатеринбурге перед судом предстал бывший сотрудник полиции, которого обвинили в превышении должностных полномочий и незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом сообщил Ura.ru.

По данным информагентства, экс-полицейский сделал тайник с наркотиками, чтобы поймать покупателя, который должен был забрать вещества.

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Однако на место схрона приехали силовики и задержали коллегу. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

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