Бывшего уральского полицейского осудили за незаконный оборот наркотиков | 360°

25 октября 2022, 22:52
Бывшего уральского полицейского осудили за незаконный оборот наркотиков
В Екатеринбурге перед судом предстал бывший сотрудник полиции, которого обвинили в превышении должностных полномочий и незаконном обороте запрещенных веществ. Об этом сообщил Ura.ru.
По данным информагентства, экс-полицейский сделал тайник с наркотиками, чтобы поймать покупателя, который должен был забрать вещества.
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Однако на место схрона приехали силовики и задержали коллегу. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.
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Наркотики
Суд
Екатеринбург
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