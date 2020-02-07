    07 февраля 2020, 19:29

    Бывшего участкового и его сообщника осудят в Ленобласти за мошенничество

    Артур Блянихов

    В Ленинградской области осудят бывшего полицейского и его сообщника, которых обвинили в мошенничестве. Они обманным путем отобрали квартиру у матери и сына, передают «Невские новости».

    По данным издания, обманутые люди относились к незащищенной социальной категории граждан. Бывший участковый убедил их продать квартиру и купить часть жилого дома. Для осуществления сделки экс-полицейский посоветовал своего знакомого.

    В итоге сообщники продали квартиру, купили малопригодное для жилья помещение, и завладели более чем одним миллионом рублей. Мошенники находятся под домашним арестом. Их ждет скамья подсудимых.