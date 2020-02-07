Бывшего участкового и его сообщника осудят в Ленобласти за мошенничество

По данным издания, обманутые люди относились к незащищенной социальной категории граждан. Бывший участковый убедил их продать квартиру и купить часть жилого дома. Для осуществления сделки экс-полицейский посоветовал своего знакомого.

В итоге сообщники продали квартиру, купили малопригодное для жилья помещение, и завладели более чем одним миллионом рублей. Мошенники находятся под домашним арестом. Их ждет скамья подсудимых.