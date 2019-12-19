Бывшего топ-менеджера банка «Восточный» задержали по делу Baring Vostok

Экс-директора о инвестициям банка «Восточный» Александра Цакунова задержали по делу Baring Vostok. У него уже провели обыск.

Об этом в четверг, 19 декабря, рассказала РИА «Новости» адвокат Филиппа Дельпаля Варвара Кнутова.

«Цакунов задержан, с большой вероятностью следствие выйдет с ходатайством об избрании меры пресечения в ближайшее время», — пояснила она.

Агентство отметило, что пока не получило комментариев от следствия.

Ранее задержали еще шестерых фигурантов дела Baring Vostok. Их обвиняют в хищении 2,5 миллионов рублей у банка «Восточный», однако почти все подозреваемые свою вину отрицают.

Основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, топ-менеджера компании Филиппа Дельпаля перевели из СИЗО под домашний арест. Аналогичное изменение меры пресечения ждало и экс-главу «Восточного» Алексея Кордичева за то, что он признал свою вину и дал показания против других фигурантов.

Следствие считает, что Кальви и Дельпаль вместе с неустановленными лицами убедили акционеров банка принять вместо возврата долга 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Их оценили в три миллиарда рублей, хотя реальная стоимость акций составляла всего 600 тысяч.