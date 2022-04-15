Бывшего сотрудника вуза осудили за получение взятки в Петербурге

Перед судом предстал экс-сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения имени Императора Александра I, которого обвинили в получении взятки. Об этом написали «Невские новости».

По данным информагентства, мужчина несколько раз получал взятки через посредника в 2017 и 2018 годах. В общей сложности ему передали свыше 76 тысяч рублей. За эти деньги он должен был ставить учащимся положительные оценки, не проверяя их знания. Суд оштрафовал его на 600 тысяч рублей и запретил заниматься преподавательской деятельностью на протяжении двух лет.