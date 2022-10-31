Бывшего сотрудника колонии осудят за превышение должностных полномочий в Якутии | 360°

Общество 31 октября 2022, 21:47 Бывшего сотрудника колонии осудят за превышение должностных полномочий в Якутии

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В Якутии перед судом предстанет экс-сотрудник исправительной колонии, которого обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный Следком.

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По версии следствия, обвиняемый во время работы в колонии за денежное вознаграждение передал одному из осужденных мобильник. Отмечается, что мужчину поймали с поличным. Уголовное дело рассмотрит Хангаласский районный суд.