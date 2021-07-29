Бывшего сотрудника ДПС осудят за взятки в Югре

В ХМАО перед судом предстанет экс-сотрудник ДПС, которого обвинили в получении взяток. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В ведомстве рассказали, что около полугода экс-полицейский получал деньги от водителей и представителей некоммерческих организаций за беспрепятственный проезд крупногабаритных грузовиков через посты ДПС без разрешений. Кроме того, за определенное вознаграждение он не привлекал к административной ответственности нарушителей ПДД.

В общей сложности обвиняемый получил свыше 300 тысяч рублей в качестве взяток. Он может провести за решеткой около шести лет.