Бывшего следователя осудят за похищение свидетеля в ХМАО

В ХМАО перед судом предстанет бывший следователь, которого обвинили в похищении человека. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Правоохранители предполагают, что обвиняемый намеревался замять уголовное дело в отношении себя. Он всяческими способами пытался заставить свидетеля изменить свои показания. В частности, мужчина дважды выкрал свидетеля и избивал его. Кроме того, он заставлял его не являться в суд, чтобы тот не давал показания против него. Также обвиняемый похитил у потерпевшего документы и заставлял его выплачивать ему определенные суммы. Своей вины бывший следователь не признал.