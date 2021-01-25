Бывшего схимонаха Сергия перевели в СИЗО №4
Об этом он рассказал РИА «Новости».
«Николай Романов вчера был переведен из СИЗО „Матросская тишина“ в следственный изолятор - 4», — сказал Мельников.
Басманный суд ранее арестовал Романова на два месяца после обвинения по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
С начала пандемии коронавирусом основатель Среднеуральского женского монастыря называл распространение заболевания «псевдопандемией», а самоизоляцию «электронным лагерем Сатаны».
Несмотря на решение церковного суда о лишении сана, Николай Романов продолжал проводить богослужения и позднее был отлучен от церкви.
Следком ранее сообщал, что экс-схиигумен был судим за убийство и разбой.
Примерно 20 его сторонников 17 января собрались около стен Храма на Крови в Екатеринбурге и провели молебен, выступив против его ареста светскими властями.