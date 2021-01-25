Бывшего схимонаха Сергия перевели в СИЗО №4

Николая Романова, бывшего схиигумена Сергия, перевели из СИЗО «Матросская тишина» в СИЗО-4. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников уточнил, что перемещение бывшего церковнослужителя связано с тем, что СИЗО-4 предназначен для бывших сотрудников правоохранительных органов.

Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Николай Романов вчера был переведен из СИЗО „Матросская тишина“ в следственный изолятор - 4», — сказал Мельников.

Басманный суд ранее арестовал Романова на два месяца после обвинения по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

С начала пандемии коронавирусом основатель Среднеуральского женского монастыря называл распространение заболевания «псевдопандемией», а самоизоляцию «электронным лагерем Сатаны».

Несмотря на решение церковного суда о лишении сана, Николай Романов продолжал проводить богослужения и позднее был отлучен от церкви.

Следком ранее сообщал, что экс-схиигумен был судим за убийство и разбой.

Примерно 20 его сторонников 17 января собрались около стен Храма на Крови в Екатеринбурге и провели молебен, выступив против его ареста светскими властями.