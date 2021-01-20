Бывшего полицейского осудят за сожжение человека в Туве

Следствие предполагает, что весной 2008 года после допроса мужчины, подозреваемого в краже, страж правопорядка вместе со своим подчиненным вывез задержанного в безлюдное место, где облил бензином и поджег.

«Газета.ru» рассказала, что второй полицейский ударил задержанного несколько раз молотком по голове. В результате пострадавший скончался. Его труп завалили досками и автошинами, после чего подожгли.