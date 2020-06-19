Бывшего полицейского осудят за превышение полномочий в Уфе

По данным издания, три года назад патруль ДПС остановил авто, за рулем которого оказалась пьяная автоледи. Она связалась со знакомым правоохранителем и попросила решить вопрос. Он потребовал от автоинспектора отпустить женщину, но получил отказ. Мужчина прибыл на место и после очередного отказа ударил коллегу ногой в живот. Возбуждено уголовное дело.