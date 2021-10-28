Бывшего полицейского осудят за поддельные права в Кургане

В Кургане экс-сотрудницу полиции обвинили в использовании поддельных водительских прав. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

В ведомстве рассказали, что женщина не смогла сдать экзамены на водительские права и заказала поддельное удостоверение. В результате она угодила в ДТП, поскольку не имела навыков вождения. После обнаружения фиктивных документов ее уволили из полиции. Возбуждено уголовное дело.