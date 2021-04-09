Бывшего полицейского осудили за взяточничество в Томской области

В Томской области перед судом предстал бывший начальник уголовного розыска полиции в Стрежевом, которого обвинили в получении взятки. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По данным издания, обвиняемый получал деньги в качестве вознаграждения за бездействие в отношении организаторов занятия проституцией. В общей сложности он получил около одного миллиона рублей. Подсудимый признал свою вину. Следующие семь лет он проведет в колонии строгого режима. Также его приговорили к штрафу в 1,95 миллиона рублей.