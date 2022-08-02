Бывшего полицейского осудили за смертельное ДТП на Кубани

В Краснодарском крае перед судом предстал бывший сотрудник полиции, которого обвинили в смертельном ДТП. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Авария произошла в марте прошлого года. Пьяный обвиняемый за рулем авто выехал на красный свет и столкнулся с Lada Samarа. В результате водитель отечественного авто и его пассажир получили смертельные травмы. Пятилетний мальчик и 34-летняя женщина попали в больницу. Суд приговорил экс-полицейского к девяти с половиной годам лишения свободы.