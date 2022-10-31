Бывшего полицейского осудили за кражу на Урале | 360°

Общество 31 октября 2022, 14:04 Бывшего полицейского осудили за кражу на Урале

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В Екатеринбурге перед судом предстал бывший начальник отделения по борьбе с имущественными преступлениями городского отдела полиции. Его обвинили в краже. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

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По данным информагентства, летом прошлого года обвиняемый приехал на вызов и украл с тела неизвестного две золотые цепочки. Их общая стоимость превысила 280 тысяч рублей. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно и взыскал с него сумму материального ущерба.