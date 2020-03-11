Бывшего наркоторговца осудили за избиение таксиста в Пензе

По данным информагентства, в начале сентября мужчина вызвал такси, но ошибся с адресом пункта назначения. Во время поездки пассажир начал вести себя агрессивно и кидаться вещами в шофера. Водителю это надоело. Он остановил машину и попросил неадекватного мужчину выйти из салона.

Пассажир избил таксиста, свалив его на землю. Пострадавший получил множество травм. Суд обязал нападавшего возместить лечение (50 тысяч рублей) и приговорил его к одному году лишения свободы условно. Оказалось, что раньше нападавшего уже привлекали к ответственности за продажу наркотиков