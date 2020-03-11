Бывшего наркоторговца осудили за избиение таксиста в Пензе
В Пензе перед судом предстал 38-летний мужчина, который напал на таксиста и жестоко избил его. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.
По данным информагентства, в начале сентября мужчина вызвал такси, но ошибся с адресом пункта назначения. Во время поездки пассажир начал вести себя агрессивно и кидаться вещами в шофера. Водителю это надоело. Он остановил машину и попросил неадекватного мужчину выйти из салона.
Пассажир избил таксиста, свалив его на землю. Пострадавший получил множество травм. Суд обязал нападавшего возместить лечение (50 тысяч рублей) и приговорил его к одному году лишения свободы условно. Оказалось, что раньше нападавшего уже привлекали к ответственности за продажу наркотиков