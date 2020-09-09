Бывшего мэра Норильска обвинили в халатности из-за разлива топлива

Следственный комитет обвинил бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина в халатности. Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру.

По данным следствия, Ахметчин не объявил режим ЧС и не организовал работы по ликвидации последствий, когда узнал об аварии на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», сообщает сайт Следственного комитета РФ. В конце мая из хранилища ТЭЦ-3 вытекла 21 тысяча тонн нефтепродуктов.

«Бездействие Ахметчина привело к увеличению вреда, нанесенного почве и водным объектам на обширной территории региона», — отметили в ведомстве.

Следственный комитет заявил, что собрал полную базу доказательств халатности чиновника. Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру. Также в ведомстве отметили, что продолжают расследование других уголовных дел, связанный по данному делу. На данным момент известно о семи фигурантах.

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб от аварии в Норильске почти в 148 миллиардов рублей. Авария нанесла ущерб воде на 147,046 миллиарда рублей, а почве — на 738,6 миллиона рублей.