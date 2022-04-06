Бывшего инкассатора осудят по обвинению в краже в Башкирии

В Башкирии перед судом предстанет бывший инкассатор, которого обвинили в краже крупной суммы денег. Об этом сообщил «Царьград».

Кража произошла в апреле прошлого года. Правоохранители предполагают, что обвиняемый украл 12 миллионов рублей из банкомата, который находился в одном из бизнес-центров Уфы. Униформа сотрудника организации помогла мужчине уйти незамеченным. В ноябре 2021 года его задержали в Сочи. Он признал свою вину и возместил нанесенный ущерб.