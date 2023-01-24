Общество 24 января 2023, 18:55 Бывшего главу уральского поселка осудили за взяточничество

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В Челябинской области перед судом предстала экс-глава Бердяушского городского поселения, которую обвинили в получении взяток. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

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Чиновницу задержали в марте прошлого года. Правоохранители выяснили, что за деньги она предоставляла одному из предприятий преимущество при подписании контрактов на ремонт центральной котельной поселка. Кроме того, она погасила свой административный штраф деньгами, проведенными как премии работникам администрации. Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы условно и оштрафовал более чем на один миллион рублей.