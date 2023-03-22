Общество 22 марта 2023, 23:51 Бывшего главу ЦИК Чурова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье Депутат Госдумы Ивлев: прощание и похороны экс-главы ЦИК Чурова состоятся 24 марта РИА «Новости»

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Прощание с экс-председателем Центризбиркома России Владимиром Чуровым состоится 24 марта. Его похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на депутата Государственной думы Леонида Ивлева.

Прощание и похороны намечены на пятницу, 24 марта, на 11:00 по местному времени.

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«Это будет на Федеральном военном мемориальном кладбище, в Мытищах. Там же он будет захоронен», — сказал парламентарий.

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О смерти бывшего главы российского ЦИК стало известно 22 марта. По словам Ивлева, Чуров скончался на 71-м году жизни после операции. Он являлся главой Центризбиркома с 2007 по 2016 год.

Депутат в разговоре с «360» заверил, что, несмотря на серьезные проблемы с сердцем, экс-председатель ЦИК строил большие планы в творческом развитии. Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Чурова. Пресс-секретарь президент Дмитирий Песков назвал новость о его смерти прискорбной.

Политик, экс-депутат Государственно думы Борис Надеждин рассказал, что Чуров честно выполнял свои обязанности на посту главы ЦИК. Он был искренним и порядочным, отметил парламентарий.

Бывший заместитель руководителя аппарата ЦИК Владимир Грачев работал с Чуровым долгие годы. Он назвал своего коллегу ярким человеком и знатоком своего дела.