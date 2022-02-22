Бывшего главу таможни Кингисеппа обязали заплатить штраф в размере 3,5 млн рублей

Экс-руководителю Кингисеппской таможни вынесли наказание за получение крупной взятки. Об этом сообщили «Невские новости».

По информации правоохранителей, мужчине в 2016 году заплатили примерно 1,8 миллиона рублей за быстрое оформление и ускорение прохождения товаров и иностранных грузов. Весной 2018 года его задержали.

Суд приговорил бывшего главу таможни к восьми годам исправительной колонии строгого режима. Также ему необходимо будет выплатить штраф в размере 3,5 миллиона рублей. На заседании обвиняемый свою вину не признал.