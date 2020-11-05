Бывшего главу Минстроя Удмуртии заподозрили во взяточничестве

«ФедералПресс» рассказал, что Ястреб будет находиться под стражей до 29 декабря текущего года. По данным издания, он возглавлял должность главы республиканского Минстроя в 2017–2019 годах. До этого он работал на посту заместителя исполнительного директора по экспертно-аналитической работе Фонда мониторинга государственных закупок и торгов имуществом «За честные закупки».