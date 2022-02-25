Бывшего главу краевого УГИБДД арестовали по обвинению в получении взяток во Владивостоке

Экс-главу УГИБДД Приморского края обвинили в деле, связанном с получением взяток. Предварительно суд избралу меру пресечения в виде заключения на два месяца в СИЗО, написал «Интерфакс».

Как рассказал представитель прокуратуры региона, с 2016 по 2021 год обвиняемый вместе со знакомыми получали взятки через посредников. Их размер варьировался от 50 до 120 тысяч рублей. Благодаря денежным поощрениям бывший глава УГИБДД помогал людям сдавать экзамены по ПДД для получения водительского удостоверения, сообщил «ПолитЭксперт».

На чиновника завели уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки, совершенное организованной группой». Расследование продолжается.