Российские правоохранительные органы получили информацию, что бывший генеральный директор Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадий Лисовиченко задержан в Италии. Об этом сообщил ТАСС.

Лисовиченко находился в международном розыске по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В настоящее время российская сторона готовит необходимые документы для его экстрадиции.

В июне 2020 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Лисовиченко по делу о мошенничестве, вместе с ним по делу проходил руководитель группы «Новый поток» Юрий Навражный.

В августе 2019 года Следственный комитет по Тюменской области сообщал, что Лисовиченко по обвинению в злоупотреблении полномочиями объявлен в международный розыск.

Антипинский НПЗ — один из самых крупных независимых нефтеперерабатывающих заводов в России, мощность его магистрали составляет около 7,5 миллиона тонн в год.

Ранее Сбербанк обращался в правоохранительные органы после выявления нарушений на Антипинском НПЗ. По мнению банка, обнаруженное является мошенничеством в особо крупном размере, совершенным группой лиц.