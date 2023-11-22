22 ноября 2023, 15:06
Бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу заподозрили в госизмене
ТАСС: против тренера Ахмеда Ахмедова возбудили дело о госизмене
Против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова возбудили дело о госизмене, сообщил источник ТАСС. По его информации, специалиста подозревают в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в ходе СВО.
По данным «Коммерсанта», в 2016 году Ахмедов занимал пост директора ДЮСШ в Кизлярском районе, тогда его обвинили в изнасиловании ученицы 10-го класса одной из местных школ.
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Еще через год против него возбудили дело о мошенничестве и служебном подлоге по факту хищения более 350 тысяч рублей. Эти средства выделили для закупки бензина для служебной машины учебного заведения.
В 2017 году Ахмедов переехал на Украину, где, как уточнил «Коммерсант», стал президентом Федерации профессионального кикбоксинга «К-1».
В среду, 22 ноября, стало известно, что бывшего тренера объявили в розыск. В базе данных МВД указали, что его разыскивают по уголовной статье, но не уточнили, по какой именно.
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