Общество 22 ноября 2023, 15:06 Бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу заподозрили в госизмене ТАСС: против тренера Ахмеда Ахмедова возбудили дело о госизмене Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

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Против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова возбудили дело о госизмене, сообщил источник ТАСС. По его информации, специалиста подозревают в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в ходе СВО.

По данным «Коммерсанта», в 2016 году Ахмедов занимал пост директора ДЮСШ в Кизлярском районе, тогда его обвинили в изнасиловании ученицы 10-го класса одной из местных школ.

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Еще через год против него возбудили дело о мошенничестве и служебном подлоге по факту хищения более 350 тысяч рублей. Эти средства выделили для закупки бензина для служебной машины учебного заведения.

В 2017 году Ахмедов переехал на Украину, где, как уточнил «Коммерсант», стал президентом Федерации профессионального кикбоксинга «К-1».

В среду, 22 ноября, стало известно, что бывшего тренера объявили в розыск. В базе данных МВД указали, что его разыскивают по уголовной статье, но не уточнили, по какой именно.