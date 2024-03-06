Общество 06 марта 2024, 16:09 Бывшего футболиста Евгения Савина заочно отправили под стражу Тверской районный суд Москвы заочно отправил под стражу блогера Евгения Савина РИА «Новости»

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Тверской районный суд Москвы заочно отправил под стражу бывшего футболиста и блогера Евгения Савина за дискредитацию российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции столицы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера Савина Евгений Леонидовича», — указали в пресс-службе.

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Блогера обвиняют по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России. Его заочно заключили под стражу на два месяца, срок будет отсчитываться с момента его экстрадиции в РФ или задержания на территории страны.

Ранее Евгений Савин уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию армии. Сейчас блогер объявлен в международный розыск. Сам Савин иронично отреагировал на это и пригласил правоохранителей посетить матч его команды.