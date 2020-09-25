Бывшего директора похоронного бюро осудят в Челябинской области
В Магнитогорске (Челябинская область) перед судом предстанет экс-директор похоронного бюро, передает «Царьград» со ссылкой на региональный следком.
Уточняется, что женщину обвиняют в получении взятки в размере более 2,7 миллиона рублей, превышении должностных полномочий и мошенничестве.
По версии следствия, она предоставила организации земельные участки для коммерческой деятельности без заключения договоров аренды и начисляла себе заработную плату, в то время как находилась на отдыхе за пределами области.