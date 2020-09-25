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    25 сентября 2020, 19:41

    Бывшего директора похоронного бюро осудят в Челябинской области

    Артур Блянихов

    В Магнитогорске (Челябинская область) перед судом предстанет экс-директор похоронного бюро, передает «Царьград» со ссылкой на региональный следком.

    Уточняется, что женщину обвиняют в получении взятки в размере более 2,7 миллиона рублей, превышении должностных полномочий и мошенничестве.

    По версии следствия, она предоставила организации земельные участки для коммерческой деятельности без заключения договоров аренды и начисляла себе заработную плату, в то время как находилась на отдыхе за пределами области.

    Новости SMI.FM