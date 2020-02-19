Бывшего директора «Адамас» объявили в розыск за неуплату налогов

Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать экс-директора ювелирной компании «Адамас» Максима Вайнберга и объявил его в международный розыск. Его обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника пресс-службы суда.

«Басманным районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Максима Вайнберга, обвиняемого в совершении преступления по статье «Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц в особо крупном размере», - сообщил представитель суда.

Пока постановление не вступило в законную силу, его можно обжаловать в Московском городском суде.

В 2015 году Вайнберг оставил пост исполнительного директора компании.

В 2016 году Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело на генерального директора «Столичного ювелирного завода», входящего в группу «Адамас», по факту неуплаты налогов. По данным следователей, мужчине удалось скрыть пять миллиардов рублей от налоговых служб.