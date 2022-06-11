Бывшего депутата Государственной думы России Юрия Мамонова обнаружили мертвым в его собственной квартире на Садовой-Кудринской улице в Москве. Об этом сообщил ТАСС.

Источник в правоохранительных органах заявил, что смерть политика не носит криминального характера.

«Смерть Мамонова может быть связана с его заболеванием», — сообщил собеседник агентства.

РЕН ТВ написал, что причиной смерти Мамонова могла стать острая сердечная недостаточность.

Мамонов умер в возрасте 64 лет. С 2000 по 2003 год он занимал пост депутата Госдумы от фракции ЛДПР, также входил в комитет по транспорту, энергетике и связи был членом комиссии Госдумы по защите прав инвесторов.