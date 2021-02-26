Бывшего чиновника осудят за взяточничество в Сибири

В Новосибирске перед судом предстанет бывший сотрудник городской администрации, которого обвинили в получении взятки. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Следствие предполагает, что обвиняемому предложили взятку в 700 тысяч рублей за утверждение схемы расположения участка на кадастровом плане города. По данным издания, чиновник отдал на утверждение необходимые постановления и весной 2019 года их утвердили. В результате он получил часть обещанной взятки в размере 100 тысяч рублей.