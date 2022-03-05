Бывшего чиновника осудили за аферу с земельными участками в Нижегородской области

Суд вынес наказание экс-главе Балахнинского района Нижегородской области за аферу с земельными участками. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Нижегородской области.

В 2014 году бывший чиновник приказал изъять земельный участок на улице Дзержинского в Балахне, который находился в собственности у местных жителей. Затем он предоставил гражданам муниципальную землю, стоимость которой была значительно выше.

Таким образом, глава нанес ущерб району в размере более пяти миллионов рублей. Обвиняемый получил три года лишения свободы условно, а также запрет занимать должности в органах государственной власти в течение двух лет.