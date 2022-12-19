Общество 19 декабря 2022, 07:22 Бывшего боксера Пирога задержали в Пулково во время просмотра финала ЧМ-2022 Baza: полиция задержала бывшего боксера Пирога в аэропорту Пулково

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Полицейские задержали бывшего боксера Дмитрий Пирога в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Спортсмен вместе с друзьями смотрел в одном из ресторанов аэропорта финальный матч чемпионата мира в Катаре. Чтобы успеть попасть на свой рейс, Пирог попросил принести ему счет.

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Оказалось, что счет бывшего боксера составил 20 тысяч рублей, которые Пирог отказался оплачивать. Сотрудники ресторана вызвали полицию, которая задержала экс-боксера и доставила его в ближайший отдел.

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В финальном матче чемпионата мира в Катаре Аргентина победила команду Франции. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти южноамериканский коллектив оказался точнее, 4-2.

Нападающего аргентинской команды Лионеля Месси признали лучшим футболистом турнира. На его счету семь забитых мячей в семи матчах чемпионата, их них три — с пенальти.