Бывшего адвоката Ефремова предложили лишить статуса на два года

Андрея Алешкина, бывшего защитника актера Михаила Ефремова, могут лишить адвокатского статуса на два года. Совет Адвокатской палаты Петербурга рассмотрит этот вопрос в середине апреля, сообщил ТАСС.

Квалификационная комиссия ранее выявила в работе Алешкина нарушение этики. Дисциплинарное дело Алешкина передали в совет, который в середине следующего месяца рассмотрит вопрос о наказании в виде лишения адвокатского статуса на два года.

Адвокатская палата считает, что работа Алешкина в Москве была нарушением, поскольку филиал его коллегии для этого нужно было зарегистрировать в столице. Палата также посчитала сомнительным пункт соглашения с Ефремовым, в котором в качестве оплаты за услуги Алешкина была указана сумма 10 рублей. Ресторатор Татьяна Беркович, которая подписывала соглашение на защиту, попросила не наказывать Алешкина, рассказав, что указать сумму 10 рублей она предложила сама, а адвокат оказывал актеру помощь на безвозмездной основе.

Ефремов подавал на Алешкина две жалобы. Он обвинял адвоката в самопиаре и нарушении условия о разглашении подробностей дела в СМИ. Алешкин ранее заявил, что дисциплинарное дело не имеет никакого отношения к этим жалобам и было инициировано Адвокатской палатой.

Михаил Ефремов был осужден на 7,5 года колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Актер 8 июня 2020 года спровоцировал аварию на Смоленской площади. Находясь за рулем в нетрезвом состоянии, он выехал на встречную и столкнулся с фургоном Lada, водитель которого от полученных травм скончался.