Бывшее здание «Голицын Лофта» в Петербурге отреставрируют к маю 2023 года

Объект культурного наследия «Дом Неклюдова», бывшее здание «Голицын Лофта» в Санкт-Петербурге должны отреставрировать до конца апреля 2023 года. Об этом сообщил Piter.TV.

Еще в 2017 году специальная комиссия установила, что здание находится в ненадлежащем состоянии: фасады загрязнились и частично осыпались, во дворе провели самовольные работы — это далеко не единственные обнаруженные нарушения.

В апреле этого года суд обязал компанию «Фаворит Плюс» в течение 24 месяцев со дня вступления решения в законную силу провести все необходимые работы. На данный момент проектная документация по реставрации здания уже готова, работы должны начаться в скором времени.