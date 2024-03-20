Общество 20 марта 2024, 13:47 Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова стала блогером Бывшая звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова начала снимать видеоскетчи РИА «Новости»

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Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова обратилась к новому креативному направлению и начала публиковать короткие юмористические скетчи, основанные на бытовых ситуациях. Она стала выкладывать их в своих социальных сетях.

Она предстала перед зрителями в амплуа учительницы, супруги-транжиры и других. В прошлом Юлия Михалкова проявила себя в качестве актрисы и продюсера, работая над фильмом «Уралочка».

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Михалкова получила известность благодаря своим выступлениям в «Уральских пельменях», но оставила проект в 2019 году.

Популярная российская юмористка, участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Надя Джабраилова пожаловалась на сексизм в КВН. По ее словам, там она столкнулась с пренебрежительным отношением к себе из-за своего пола. Ее воспринимали как девочку, которая может петь и объявлять номера.