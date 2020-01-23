Бывшая жена омбудсмена оспорит решение суда об их детях
Челябинский областной суд вынес решение по спору из-за детей регионального омбудсмена Антона Шарпилова и его бывшей супруги Марии. Суд постановил, что после их развода дети должны жить с отцом. Об этом сообщил RT.
В августе Курчатовский районный суд Челябинска вынес решение, что Мария может видеться с детьми не чаще одного раза в месяц в течение трех часов. Женщина подала на аппеляцию.
23 января в инстанции сообщили, что дети по-прежнему остаются жить с отцом, но теперь она может общаться с ними до трех раз в неделю. Такое решение женщину тоже не устроило, она планирует обжаловать его в кассационной инстанции. По ее мнению, дети должны жить с матерью.
Шарипов сказал, что «рад, что его бывшая супруга начала интересоваться детьми». Более подробный комментарий он давать отказался.