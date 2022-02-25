Бывшая жена короля Малайзии рассказала о своей работе в Лондоне

Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина рассказала подписчикам в Instagram, что бывший муж не принимает никакого участия в воспитании сына Леона. Об этом написало РИА ФАН.

«Говоря никакого — я имею в виду и финансовую сторону, в том числе. Я работаю в девелопменте и недвижимости. Наша организация занимается управлением дорогих объектов недвижимости, и нескольких отелей. Моя должность — советник по инвестициям», — цитирует Воеводину «Экономика сегодня».

По данным информагентства, сейчас Воеводина живет с сыном в Лондоне. Ее брак с Мухаммадом V распался вскоре после рождения сына Леона, поскольку малазийский король отказался принимать ребенка.