Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову
«У нас с Олей есть общие знакомые, которым она рассказывала, что подобное в их семье происходило», —сообщила Тюльпанова.
Она добавила, что в ее семье была подобная ситуация, и она также рассказывала о побоях подругам. Однако просила их держать все в секрете.
«Я Дмитрия лично не знаю, но мне кажется, что он очень похож на моего бывшего мужа», — заявила фотомодель.
Тюльпанова поддержала заявление Бузовой о домашнем насилии, назвав его «очень правильным».
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«Миллионы женщин, которые страдают от домашнего насилия, еще раз услышат об этом, и, я надеюсь, они, наконец-то, поймут, что ни одна жена не заслуживает побоев от своего мужа!» — сказала модель.
В начале ноября Бузова сообщила, что сталкивалась с домашним насилием, отметив, что ей было страшно и стыдно кому-то об этом рассказывать. СМИ предположили, что речь идет о ее бывшем муже Тарасове.
По данным Mash, в ноябре 2013 года телеведущая вызывала полицию из-за рукоприкладства мужа. Побои она фиксировать отказывалась, а вызовы шли через консьержа, чтобы об этом не узнали посторонние.
Бузова была замужем за Тарасовым в 2012–2016 годах. Тюльпанова и Кержаков находились в браке с 2015 по апрель 2019 года.