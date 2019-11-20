Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову

«У нас с Олей есть общие знакомые, которым она рассказывала, что подобное в их семье происходило», —сообщила Тюльпанова.

Она добавила, что в ее семье была подобная ситуация, и она также рассказывала о побоях подругам. Однако просила их держать все в секрете.

«Я Дмитрия лично не знаю, но мне кажется, что он очень похож на моего бывшего мужа», — заявила фотомодель.

Тюльпанова поддержала заявление Бузовой о домашнем насилии, назвав его «очень правильным».

BUZVODKA и BUZBEER. Бузова — новый алкомагнат? Подробнее

«Миллионы женщин, которые страдают от домашнего насилия, еще раз услышат об этом, и, я надеюсь, они, наконец-то, поймут, что ни одна жена не заслуживает побоев от своего мужа!» — сказала модель.

В начале ноября Бузова сообщила, что сталкивалась с домашним насилием, отметив, что ей было страшно и стыдно кому-то об этом рассказывать. СМИ предположили, что речь идет о ее бывшем муже Тарасове.

По данным Mash, в ноябре 2013 года телеведущая вызывала полицию из-за рукоприкладства мужа. Побои она фиксировать отказывалась, а вызовы шли через консьержа, чтобы об этом не узнали посторонние.

Бузова была замужем за Тарасовым в 2012–2016 годах. Тюльпанова и Кержаков находились в браке с 2015 по апрель 2019 года.