Бывшая жена Андрея Аршавина покинула стены больницы

Бывшая жена Андрея Аршавина ушла из больницы, где лежала с перитонитом. Долгое время она была в коме, поэтому у нее на ногах появились пролежни. Для того, чтобы они зажили, нужно около семи месяцев, рассказал StarHit.

«Я еще умудряюсь возить детей в садик и в школу, несмотря на адскую боль в кроссовке», — рассказала Алиса.

Однако наибольшие переживания у женщины вызывает то, как выглядит ее лицо, потому что у нее обнаружили деформацию носа и скул, которые породил некроз. Чтобы обратиться к пластическому хирургу, который сможет помочь, ей нужно сначала поправить общее здоровье, добавило ИА «Невские новости».

Люди из шоу-бизнеса рассказывают, что неприятности со здоровьем у женщины начались после пластики носа, которая оказалась неудачной.