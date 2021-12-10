Бывшая возлюбленная стрелка из МФЦ рассказала о его психической нестабильности

Бывшая возлюбленная стрелка из МФЦ Сергея Глазова рассказала о его психической нестабильности. Проблемы с психикой у него начались после командировки в Малайзию.

Однако предпосылок к такому поступку у него не было, рассказала женщина «Московскому комсомольцу».

«Мое видение такое: все, что копилось, очень повлияло на его психику, и все сдерживаемое вырвалось наружу. Я знаю, что происходит с психикой и как это выливается, в какие моменты выливается, если, скажем так, не снять крышку с кипящего котла», — сказала экс-сожительница Глазова.

После Малайзии у Глазова изменилось отношение к стране, ему не нравилась обстановка, но конкретную причину он возлюбленной не рассказывал.

Последний раз они виделись в 2010 году, именно тогда Глазов ушел в отставку, по данным некоторых СМИ, из-за проблем с психическим здоровьем.

Женщина также рассказала, что у Глазова всегда был интерес к оружию. Он постоянно носил с собой нож, но агрессии не проявлял.

Сергей Глазов во время допроса у следователя заявил, что переделал травматический пистолет в боевой, потому что хотел защитить себя от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией».